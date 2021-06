Broekers zint op extra maatregelen overlastgevende asielzoekers

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) wil meer doen om de overlast en criminaliteit door een beperkte groep asielzoekers tegen te gaan. De afgelopen jaren zijn er tal van maatregelen getroffen om deze personen aan te pakken, maar dat is niet voldoende, erkent ze in een reactie op een alarmerend rapport van de inspectie Justitie en Veiligheid. Ze denkt aan meer toezicht of vreemdelingenbewaring voor betrokkenen.