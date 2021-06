Galicië zet stap om microscoop van Van Leeuwenhoek te behouden

De Spaanse regio Galicië gaat een microscoop van de Nederlandse wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) tot cultureel erfgoed verklaren om te voorkomen dat het historische instrument ooit uit de regio verdwijnt. Het is de enige door Van Leeuwenhoek gemaakte microscoop in Spanje. Er zijn er waarschijnlijk nog slechts circa tien in de rest van de wereld, waarvan zes in Nederlandse musea in Leiden, Utrecht en Oud-Zuilen.