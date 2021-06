Optimisme over coronaherstel blijft beurzen steunen

De Europese beurzen gingen dinsdag verder omhoog. Het optimisme over het economische herstel van de coronacrisis bleef de aandelenhandel ondersteunen. Daarnaast wordt uitgekeken naar de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint. Ondanks de sterk oplopende inflatie in de Verenigde Staten lijken beleggers ervan overtuigd dat de Fed het stimuleringsbeleid nog niet zal gaan afbouwen.