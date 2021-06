Complotdenkers vangen bot bij wrakingskamer

De complotdenkers die in kort geding zijn gedaagd door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, krijgen geen nieuwe rechter toegewezen. De wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag heeft dinsdag het wrakingsverzoek van Joost Knevel en Micha Kat ongegrond verklaard en heeft hun ook een wrakingsverbod opgelegd. Ze hebben volgens de rechters geprobeerd doelbewust hun proces te vertragen en misbruik gemaakt van het wrakingsinstrument. Ze mogen in de procedure de rechter niet opnieuw wraken.