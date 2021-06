Het gerechtshof in Den Haag buigt zich niet inhoudelijk over een zaak over het al dan niet instellen van een verbod voor het gebruik van 5G-technologie. Volgens de rechter hoort de zaak niet bij de civiele rechter, maar bij een bestuursrechter thuis. Om die reden werd de Stichting Stop5GNL in haar vorderingen tegen het gebruik van 5G niet-ontvankelijk verklaard.