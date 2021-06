Een nieuwe vorm van gijzelsoftware heeft in de afgelopen tijd duizenden organisaties over de hele wereld geraakt. Maar vanuit het niets hebben de makers van de ransomware aangekondigd dat ze ermee stoppen. Ze gaven 2934 ‘sleutels’ vrij, codes waarmee de gedupeerden hun gegijzelde bestanden gratis terug kunnen krijgen. En dat verbijstert beveiliger KPN Security, dat de cybercriminelen al een tijdje in de gaten hield.