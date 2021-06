De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging leidt dit jaar meer jongeren dan ooit op voor het jachtdiploma. Meer dan de helft van de ruim duizend beschikbare plaatsen wordt bezet door jongeren en dat is nog nooit eerder gebeurd. Volgens de Jagersvereniging zeggen jonge cursisten. in leeftijd van 18 tot 36 jaar, dat de coronacrisis ze naar buiten heeft gelokt en dat ze zo op het idee kwamen om actief iets te gaan doen in de natuur.