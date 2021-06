Het bedrijf Vivisol, dat gespecialiseerd is in de levering van ademhalingsapparatuur, heeft honderden bezorgde telefoontjes gekregen over de terugroepactie van apneu- en beademingsapparatuur van Philips. Het bedrijf in Tilburg levert de apparaten aan gebruikers en zegt zich „maximaal in te spannen om op korte termijn duidelijkheid te krijgen en geven”.