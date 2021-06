Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, heeft de overname van het Amerikaanse maaltijdplatform Grubhub afgerond. Door de samensmelting ontstaat het grootste maaltijdbezorgingsbedrijf buiten China. Met de deal, die volledig in aandelen werd afgehandeld, is meer dan dan 7 miljard dollar gemoeid.