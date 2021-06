NS-stations krijgen woensdag nieuwe omroepstem

De NS gaat vanaf woensdag een nieuwe omroepstem aan de reizigers introduceren. Stemactrice Karin van As neemt het stokje over van Tuffie Vos, die al 25 jaar op de Nederlandse treinstations te horen is. Woensdagochtend klinkt de nieuwe omroepstem voor het eerst op de stations Leiden Lammenschans en Soest-Zuid. Gedurende de dag komen daar steeds meer kleine treinstations bij. De NS verwacht dat de stem van Van As eind 2021 op alle stations in het land te horen is.