Gerechtshof oordeelt in rechtszaak over uitrol 5G-netwerken

Het gerechtshof in Den Haag doet dinsdag in hoger beroep uitspraak in de zaak die de Stichting Stop5GNL heeft aangespannen tegen de Staat. De stichting probeert via de rechter de uitrol van 5G-netwerken te stoppen, omdat de gezondheidsrisico’s niet genoeg zouden zijn onderzocht. Vorig jaar verloor de stichting het kort geding bij de rechtbank. Volgens de rechter leeft de overheid bij de introductie van 5G alle voorschriften na en worden er geen limieten overschreden.