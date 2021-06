In de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam staat dinsdag de 49-jarige Ahmad Al K. terecht op verdenking van een standrechtelijke executie van een Syrische militair en het deelnemen aan een terroristische organisatie. Syriër Al K. werd in 2019 na een undercoveractie opgepakt in het Zeeuwse dorp Kapelle, waar hij al een paar jaar met zijn vrouw en zeven kinderen woonde.