In delen van het land kampt de politie in de nacht van maandag op dinsdag met een technische storing bij het telefoonnummer voor niet-spoedeisende zaken, 0900-8844. Het nummer is hierdoor tijdelijk niet bereikbaar. Het gaat in ieder geval om de regio’s Rotterdam, Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De oorzaak van de storing is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoelang het duurt om de problemen te verhelpen.