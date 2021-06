De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat zijn land opnieuw NAVO-lidmaatschap in het vooruitzicht is gesteld. „NAVO-leiders hebben bevestigd dat Oekraïne lid zal worden van de alliantie”, schreef hij op Twitter. „Het Actieplan voor Lidmaatschap is een integraal onderdeel van dat proces.”