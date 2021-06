Het CDA heeft maandagavond openheid van zaken gegeven over een aantal donaties aan de partij. Steunpilaar van de partij Hans van der Wind doneerde ruim 1 miljoen euro. In een verklaring laat de partij weten de stap te zetten vanwege de suggestie die Kamerlid Pieter Omtzigt afgelopen week wekte over beïnvloeding van de partijkoers door donoren.