Het stof van de Arabische opstanden, die tien jaar geleden in de hele regio om zich heen grepen, is nog altijd niet neergedaald. En dat is niet zo vreemd. De beste analyses van wat er destijds gebeurde, laten steeds weer hetzelfde zien: mensen gingen meestal niet de straat op omdat ze zo graag jihadistische regimes aan de macht wilden, maar omdat ze een beter leven wilden.