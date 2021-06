‘Mensen houden zich te weinig aan beperkingen, risico opleving’

Mensen gedragen zich nu alsof de aangekondigde verruiming van de coronamaatregelen van eind juni al is doorgevoerd. En dat daarna de basismaatregelen meteen van tafel zijn, constateren deskundigen in de Tweede Kamer. „De boodschap dat we er nog niet zijn, komt niet aan”. De experts waarschuwen daarom voor nieuwe oplevingen van het coronavirus, ook al zijn die kleiner dan de vorige omdat veel mensen al (deels) zijn ingeënt. Ook na vaccinatie kunnen mensen het virus onder de leden hebben.