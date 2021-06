Philips onderuit in licht hogere AEX-index

Philips ging maandag behoorlijk omlaag in een licht hogere AEX-index in Amsterdam. Het aandeel werd lager gezet omdat het zorgtechnologieconcern meer geld opzij moet zetten voor zijn wereldwijde terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur. Shell won juist na berichten dat het olie- en gasconcern zijn belang in een groot Amerikaans olieveld wil verkopen. De beurzen elders in Europa lieten ook kleine winsten zien door het aanhoudende optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis.