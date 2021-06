De kassier van Martien R. had last van z’n ‘telduim’

„Ik kan mijn duim niet meer bewegen. Die telduim doet zeer van al dat geld tellen”, zei Martiens broer Toon R. in een door de politie afgeluisterd gesprek. Dat bleek maandag bij de rechtbank in Den Bosch, tijdens het grote proces tegen de vermeende criminele organisatie rond Martien R. uit Oss. Die wordt ervan verdacht dat hij een netwerk leidde die handelde in drugs en wapens. Samen met veertien medeverdachten, onder wie acht familieleden, staat hij momenteel terecht in het grootste drugsproces ooit in Brabant.