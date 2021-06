De SDU, de leverancier van de gele inentingsboekjes, wordt via internet en telefoon nog steeds bestormd door mensen die een exemplaar willen hebben om er hun coronaprikken in te laten zetten. Er worden volgens een woordvoerster nog steeds 20.000 tot 30.000 bestellingen per dag geplaatst. Het totale aantal kon ze maandagmiddag niet zeggen.