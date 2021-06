Oud-gedeputeerde Lambert Verheijen van Noord-Brabant is als tweede informateur aangesteld in Brabant. Samen met oud-minister Karla Peijs gaat hij deze week aan de slag om drie opties te onderzoeken voor een nieuwe coalitie in de provincie. Die opties zijn VVD, CDA en PvdA in combinatie met twee van de volgende drie partijen: GroenLinks, SP en D66.