De bekende Amsterdamse trams waarbij je via een trappetje in- en uitstapt, worden cultureel erfgoed. De voertuigen zijn inmiddels vervangen door een moderne variant, waardoor de zogenoemde ‘trapkar’ na 32 jaar definitief uit het straatbeeld is verdwenen. Van de 45 trams komen er twee in handen van de Stichting Museumtram. De rest wordt volgens vervoerbedrijf GVB duurzaam verschroot en enkele onderdelen zijn geveild.