President Poetin heeft westerse beschuldigingen aan het adres van Rusland over cyberaanvallen als volstrekt onbewezen beweringen afgedaan. „Wij worden van van alles beschuldigd, bemoeienis met verkiezingen, cyberaanvallen tegen de VS, enzovoort, enzovoort. Maar niet één keer zijn de beschuldigingen met bewijzen gestaafd, ze worden kluchtig en missen elke grond.” Dit zei Poetin in gesprek met de Amerikaanse nieuwszender NBC.