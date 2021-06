De Noord-Ierse eerste minister Arlene Foster is afgetreden om plaats te maken voor een ander uit haar pro-Britse Democratische Unionistische Partij (DUP). Foster raakte in eigen gelederen in ongenade na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De DUP heeft al de conservatieve Paul Gavin (39) voor de post voorgedragen.