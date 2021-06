Onrust over mogelijke problemen met Chinese kernreactor

De Chinese eigenaars van een kerncentrale ten westen van Hongkong en het naburige Macau hebben na berichten over problemen in een reactor beklemtoond dat de centrale veilig werkt. De Franse onderneming EDF die 30 procent eigenaar is, heeft aangedrongen op spoedoverleg omdat zich edelgassen zouden ophopen in een reactor. EDF neemt via de dochter Framatome deel aan de kerncentrale van de China General Nuclear Power Corporation bij Taishan.