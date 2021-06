Debat politie, OM en rechterlijke macht met Kamerleden over geld

De top van politie, Openbaar Ministerie en de rechtspraak gaan op 21 juni in Nieuwspoort publiekelijk in discussie met vijf Kamerleden over de financiering van de strafrechtketen. „Wat is de rechtsstaat ons waard?” is de centrale vraag. De keten heeft „een meerjarige, stabiele en voorspelbare financiering nodig”, stellen politie, OM en rechtspraak, onafhankelijk van de pieken en dalen van de economie. „De samenleving heeft er recht op dat we nu blijvend investeren in de rechtsstaat.”