De helft van de thuiswonende mensen met een ziekte of aandoening weet niet van het bestaan van cliëntondersteuners als wegwijzers in de zorg. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van de Monitor cliëntondersteuning 2020. Als iemand bijvoorbeeld een hulpmiddel zoals een scootmobiel of rolstoel nodig heeft, dan kan de cliëntondersteuner bemiddelen bij de gemeente.