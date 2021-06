‘Failliete ondernemers sinds 17e eeuw gered van het gevang’

Talloze Amsterdammers die in de zeventiende eeuw failliet gingen hoefden dankzij vernieuwende juridische instituties niet naar de gevangenis, zoals gebruikelijk was in de periode daarvoor, in de late middeleeuwen. Door een radicale omslag in het denken konden de schuldenaren worden geholpen om hun zaak weer op te bouwen. Dat concludeert Maurits den Hollander in een promotieonderzoek dat hij volgende week dinsdag verdedigt aan Tilburg University.