De productie van de industrie in het eurogebied is in april opnieuw toegenomen ten opzichte van de voorgaande maand. Met name duurzame consumentengoederen, zoals fietsen en huishoudelijke apparaten, werden er meer gemaakt. De productie van niet-duurzame consumentengoederen, zoals onder meer voedingsmiddelen, daalde juist ten opzichte van maart.