Een bedrijfspand in Middenmeer in Noord-Holland is maandagochtend ontruimd omdat er 800 liter salpeterzuur was gelekt. Dat gebeurde bij het overpompen van een tank naar een vat. De vloeistof kwam op de vloer in het pand van het agrarische kassenbedrijf. Er kwamen daarbij dampen vrij, maar er is niemand gewond geraakt, meldt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.