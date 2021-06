Aandacht voor Philips aan begin belangrijke Fed-week

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Philips. Het zorgtechnologieconcern moet meer geld opzijzetten voor zijn wereldwijde terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar de tweedaagse rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die dinsdag begint. De markten zijn vooral benieuwd hoe de centrale bankiers denken over de hoge inflatie in de Verenigde Staten, die in mei uitkwam op 5 procent. Die zou mogelijk kunnen leiden tot een snellere afbouw van het stimuleringsbeleid.