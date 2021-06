Schoolleiders in het primair onderwijs zijn positief over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies op basis van onderzoek onder 426 schoolleiders in het basisonderwijs. Wel is er vrees dat het NPO, bedoeld om onderwijsachterstanden in te halen, „een eenmalige investering is” en niet leidt tot een structurele investering in het primair onderwijs.