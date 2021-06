Een motoragent is volgens de politie zondagavond aan verwondingen of erger ontsnapt toen de bestuurder van een quad hem in Rotterdam belaagde. De 18-jarige quadrijder uit Rotterdam is na een achtervolging aangehouden en hem wordt poging tot mishandeling en doodslag ten laste gelegd. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Ook de bijrijder, een 20-jarige stadsgenoot, is aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren.