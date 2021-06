De G7-landen hebben in een gezamenlijke verklaring uitgehaald naar China. De zeven grote industrielanden en de Europese Unie riepen op de mensenrechten te respecteren van minderheden in de Chinese provincie Xinjiang en van prodemocratische demonstranten in Hongkong. Daarnaast wil de G7 producten die gemaakt zijn met behulp van dwangarbeid uit de leveringsketen verbannen.