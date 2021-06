Beleggers richten zich in de nieuwe beursweek vooral op het rentebesluit van de Federal Reserve. Mogelijk is de sterke toename van de inflatie voor de centralebankenkoepel een reden om eerder de rente te verhogen of coronasteunmaatregelen af te bouwen. Maar volgens veel kenners is de hoge inflatie waarschijnlijk tijdelijk van aard. Veel zal dus afhangen wat de beleidsmakers bij Fed woensdag zullen besluiten.