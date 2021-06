Zeker 130.000 huishoudens in Engeland zijn in het het eerste jaar van de coronacrisis dakloos geworden, ondanks het verbod op huisuitzettingen dat de Britse regering had afgekondigd na de uitbraak van de coronapandemie. Dat meldt de Britse zondagskrant Observer op basis van cijfers van de overheid over het aantal daklozen.