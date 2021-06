Het aantal coronabesmettingen in België is voor het eerst weer onder de duizend per dag gezakt, meldt gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 3 en 9 juni zijn dagelijks 984 nieuwe besmettingen met het coronavirus in het land geregistreerd. Het gaat om een daling van 38 procent ten opzichte van de week daarvoor. In totaal raakten in België sinds het begin van de pandemie ruim een miljoen mensen geïnfecteerd.