Jongeren zijn zaterdagavond in de Tunesische hoofdstad Tunis opnieuw slaags geraakt met agenten nadat er rellen uitbraken na een demonstratie tegen politiegeweld. In de arbeiderswijk Sidi Hassine gooiden tientallen jongeren projectielen, waaronder vuurwerk, naar de politie in de buurt van het station. De politie reageerde met traangas.