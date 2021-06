Doris Hiffawi verwachtte in mei twintig groepen in haar huis in de Israëlische havenstad Jaffa te ontvangen. Ze vertelt bezoekers dan verhalen over de stad en de cultuur en zet ze tegelijk salades, gebak en koffie voor. „Ze hebben allemaal afgezegd: Joodse groepen, vrienden en personeelsleden van bedrijven.”