Gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire staan achter het besluit van Pieter Omtzigt om uit het CDA te stappen. Dat zegt Eva González Pérez, advocate van tientallen ouders, desgevraagd. Omtzigt speelde een grote rol in het blootleggen van de kinderopvangtoeslagaffaire, waarbij duizenden ouders door de overheid onterecht als fraudeur werden bestempeld en zo in de schulden werden gestort.