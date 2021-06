Lang hadden we het voor ons uit geschoven, maar nu lag de vraag ineens op tafel. Waarheen gaan we op vakantie? Omdat dit jaar toch alles anders gaat dan andere jaren, flapte ik eruit: „Jullie mogen beslissen.” Natuurlijk, ook hiervoor hadden de jongens een stem in de besluitvorming. Maar het leek me aardig om ze eens zelf met een plan te laten komen.