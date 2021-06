Sinds de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding ervan in te dammen, zijn van en naar Nederland bijna een half miljoen vluchten minder uitgevoerd. En waarschijnlijk gaat het ook nog jaren duren voordat het vliegverkeer weer op het niveau van voor de crisis zit, meldt de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol in een rapport over Nederland.