Actiegroep ‘voor de menselijke verbinding’ Police for Freedom mag zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur demonstreren in Apeldoorn. De organisatie is van plan een tocht van 6 kilometer door een deel van de Gelderse plaats af te leggen. Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn wil de demonstratie niet op voorhand verbieden, omdat demonstreren een grondrecht is. Maar hij heeft wel strikte voorwaarden gesteld.