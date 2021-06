In het Brabantse Gilze is door een auto-ongeluk een 87-jarige man om het leven gekomen. Zijn 87-jarige vrouw, die in de auto naast hem zat, raakte zwaar gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De auto botste op een kruising tegen een andere wagen, met daarin drie jongens uit Alphen. Een van hen liep nekklachten op bij de aanrijding, en is ook naar het ziekenhuis gebracht.