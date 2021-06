Kabinet kijkt naar extra check quarantaineplicht na risicoreizen

Reizigers die in quarantaine moeten nadat ze zijn teruggekomen uit landen „waar zorgelijke virusvarianten veel voorkomen”, worden mogelijk extra gecontroleerd. Het kabinet kijkt of een „stringentere controle en handhaving” van die quarantaineplicht mogelijk is na terugkeer uit landen met bijvoorbeeld een zeer besmettelijke coronamutant. Dat schrijft coronaminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer, die deze week een voorstel op initiatief van D66 aannam om de vliegverboden te heroverwegen.