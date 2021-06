Marleen van Bezooijen is blij als haar dialysepatiënt zich goed voelt

„Chronisch zieke patiënten, daar heb ik iets mee. Vanwege het persoonlijk contact en de relatie die je tijdens het behandeltraject met ze opbouwt. Ik heb ongeveer 25 jaar gewerkt met longpatiënten in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Drie jaar geleden bedacht ik dat ik nog jong genoeg was om een nieuwe opleiding te doen. Ik koos voor dialyseverpleegkunde en werk nu in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.