Het ministerie van Justitie en Veiligheid kijkt samen met Google of de privacy van de kantoorsoftware van het techbedrijf op orde gebracht kan worden. Het ministerie overweegt de software te gaan gebruiken, maar werd gewaarschuwd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Er zijn nog te veel vragen over de bescherming van de data van mensen, zo staat in een advies dat eind mei is uitgebracht en vrijdag is gepubliceerd.