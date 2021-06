De Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, stemde deze week opnieuw in met een omstreden herziening van de wet op de bio-ethiek. Het wetsontwerp moet onder meer vruchtbaarheidsbehandelingen mogelijk maken voor twee vrouwen of een alleenstaande vrouw. In de nacht van woensdag op donderdag gingen 84 parlementariërs met de voorstellen akkoord; 43 stemden tegen.