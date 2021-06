Optimisme over Fed-beleid geeft Wall Street een duwtje

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Beleggers lijken goede hoop te hebben dat de Federal Reserve voorlopig niet zal tornen aan de steunmaatregelen. De hoge inflatie is volgens kenners van tijdelijke aard, waarmee er ruimte is voor aanhoudende steun vanuit de centralebankenkoepel. Komende week staat de rentevergadering van de Fed op de agenda. Daarnaast houden beleggers de ontwikkelingen rond de G7-top in het Verenigd Koninkrijk in de gaten.