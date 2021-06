De politie heeft donderdag 47 verwaarloosde honden en een ara uit een woning in Utrecht gered en naar een geheime locatie gebracht. De honden werden gehouden om te fokken en leefden zowel binnen als buiten in kleine vervuilde kooien. De bewoner was op het moment van de inval niet aanwezig en kon dus niet worden aangehouden. Hij wordt later gehoord.